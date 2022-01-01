В Набережных Челнах взорвалась петарда на балконе жилого дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

31 декабря в Набережных Челнах на балконе девятиэтажного жилого доме по улице Хасана Туфана, 33 взорвалась петарда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Накануне в 22.03 поступило сообщение о пожаре по вышеуказанному адресу. Через шесть минут пожарные прибыли на место, где выяснили, что на балкон квартиры на пятом этаже, пробив балконное остекление, залетела, предположительно, мощная петарда. Впоследствии она взорвалась. Оконная рама балкона и остекление балконной двери оказались повреждены.

Пожарные не обнаружили возгорания, однако, на полу балкона нашли небольшой прогар на полу размерами 0,6 квадратного метра. Пострадавших нет. Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Инспекторы Государственного пожарного надзора проводят дознание, чтобы установить причины произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне сообщалось, что семья из Арского района Татарстана лишилась дома из-за пожара. Они хотят восстановить дом, для чего открыли сбор средств.

Дарья Акимова