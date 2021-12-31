В Арском районе семья лишилась дома из-за пожара — видео

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Семья Валиевых из деревни Сарай-Чокырча Арского района Татарстана лишилась дома из-за пожара. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На пожаре погиб глава семьи — 59-летний Рашит Валиев. Сейчас погорельцы вынуждены жить у родственников. Соседи охотно откликаются на помощь. Семья хочет восстановить дом. Для этого открыли сбор средств.

Фото: скриншот

На прошлой неделе пожарные в Казани спасли двух взрослых и ребенка на пожаре в многоквартирном доме по улице Космонавтов.

