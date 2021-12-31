Прокуратура проверяет информацию об отравлении газом женщины и двоих детей в Казани

Прокуратура Кировского района Казани проверяет информацию об отравлении угарным газом троих человек, в том числе двоих детей в квартире дома по улице Мулланура Вахитова. Об этом заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение поступило в полицию 30 декабря в 21:56. По данным надзорного ведомства, в ДРКБ госпитализировали женщину 1971 года рождения и двух ее дочерей 2009 и 2013 годов рождения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.



На момент проверки внутридомовое газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечки газа не обнаружили. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Кировского района Максим Жолобов.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили об отравлении неизвестным веществом четырех человек: двух женщин и двух девочек. Женщина 1952 года рождения попала в 7-ую горбольницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом средней степени тяжести», женщина 1977 года рождения в ДРКБ вместе с детьми с диагнозом «отравление неизвестным веществом лёгкой степени тяжести».

Татьяна Леухина