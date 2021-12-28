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В Челнах пенсионер чуть не устроил взрыв газа в многоэтажке

11:39, 28.12.2021
В Челнах пенсионер чуть не устроил взрыв газа в многоэтажке
Фото: realnoevremya.ru

Экстренные службы в Челнах съехались к дому 13/02. Их вызвали жители дома, которые почувствовали запах газа, сообщили Chelny.biz.

Источником запаха оказалась квартира 90-летнего пенсионера, проживающего на четвертом этаже. Он включил конфорки, но не зажег их. Пенсионера доставили в БСМП с отравлением.

В конце октября в Челнах произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Оказалось разрушено несколько квартир.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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