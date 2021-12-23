Путин: Уфа в состоянии провести соревнования самого высокого уровня

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сказал, что Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня. Такое заявление он сделал после того, как журналистка из Башкирии попросила провести в столице республике чемпионат мира по хоккею.

Отвечая на вопрос, Путин похвалил башкирский хоккейный клуб «Салават Юлаев». По его мнению, это отличная команда.

Относительно финансирования празднования юбилея Уфы Путин заявил, что дополнительных ресурсов не требуется. «Нужно расходовать то, что и так выделено, правильно распределить их и где-то даже перераспределить, чтобы Уфа красиво подготовилась к юбилею», — указал президент.

— Уфа — замечательное место. Одно из лучших мест в Поволжье, — заявил Путин.

скриншот трансляции

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

