В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли трех взрослых и одного ребенка
В Казани сегодня вечером произошел пожар в квартире на третьем этаже и возникло горение щитка на втором этаже в многоквартирном доме по улице Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 11 человек. Из одной квартиры пожарные спасли двух взрослых, из другой — взрослого с ребенком.
Общая площадь пожара составила 5 кв. м. Электрощиток загорелся на площади 1 кв. м, также огонь вспыхнул в коридоре в квартире на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.
На прошлой неделе в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли два пожилых человека — женщина 1929 года рождения и мужчина 1956 года рождения.
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