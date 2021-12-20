Новости происшествий

18:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли трех взрослых и одного ребенка

19:08, 20.12.2021
В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли трех взрослых и одного ребенка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня вечером произошел пожар в квартире на третьем этаже и возникло горение щитка на втором этаже в многоквартирном доме по улице Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 11 человек. Из одной квартиры пожарные спасли двух взрослых, из другой — взрослого с ребенком.

Общая площадь пожара составила 5 кв. м. Электрощиток загорелся на площади 1 кв. м, также огонь вспыхнул в коридоре в квартире на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.

На прошлой неделе в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли два пожилых человека — женщина 1929 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем