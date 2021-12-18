Ночью в зеленодольском многоквартирном доме произошел пожар — есть погибшие

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Этой ночью в Зеленодольске произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожарные установили, что сильное задымление исходило из квартиры №9. Как оказалось, в квартире горел диван. Возгорание ликвидировали на площади 5 кв.м. В квартире обнаружили тела двух пожилых человек — женщины 1929 года рождения и мужчины 1956 года рождения.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Еще до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Также сотрудники пожарной охраны спасли из окна квартиры на 5 этаже трех девочек, а также вывели пожилую женщину.



В тушении возгорания участвовали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 14 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Недавно сообщалось, что в текущем году в Татарстане на 4% выросло количество пожаров. Всего в 2021 году в республике зафиксировали 5,9 тысячи пожаров.

Диана Жиленкова