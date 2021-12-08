Путин назвал чушью санкций США против МФТИ

США вводит ограничения и санкции под предлогом безопасности страны, однако это полная чушь — санкции являются попыткой сдержать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин.



Глава государства выступил с критикой после введения санкций против МФТИ. По мнению главы государства, вуз не несет никаких угроз международной безопасности.

Путин считает, что США «не могут выйти из витка» санкций против РФ, однако это все же придется сделать «в силу своеобразного развития ситуации в мире», пишет «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Вчера Госдепартамент США сообщил, что Америка и союзники рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Такой вариант будет иметь последствия для бизнеса и населения. Такие меры в США могут принять в случае вторжения РФ на Украину.

Маргарита Головатенко