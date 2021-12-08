«Ак Барс» подписал новый контракт со Стивеном Кэмпфером

Казанский «Ак Барс» и канадский защитник Стивен Кэмпфер договорились о продлении контракта. Новое соглашение будет действовать до конца следующего сезона.



«В этом сезоне Стивен уже показал себя лидером, это один из лучших защитников Лиги, он отлично влился в «Ак Барс» и проявляет себя командным игроком. Мы рады, что Кэмпфер останется с нами как минимум еще на один сезон, игроку и его семье комфортно в Казани, что тоже немаловажно», — прокомментировал подписание нового контракта генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

пресс-служба ХК «Ак Барс»

Кэмпфер перешел в «Ак Барс» летом нынешнего года. В сезоне-2021/2022 защитник сыграл за казанскую команду 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков с показателем полезности «+1».

По итогам голосования среди спортивных журналистов Кэмпфер был отобран для участия в Матче звезд КХЛ — 2022, который пройдет в Челябинске в январе.