Соцсети: в Дербышках нашли привязанную к дереву собаку

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В социальных сетях появилась информация, что в Дербышках обнаружили привязанную поводком к дереву собаку. Со слов тех, кто нашел животное, оно было сильно напуганным и голодным.

Предположительно собака просидела привязанной к дереву несколько дней. Пользователи жалуются на уже не первую историю о бездушных владельцах питомцев. Объявились ли хозяева собаки — пока неизвестно.

Весной этого года неизвестные бросили на трассе под Казанью слепую собаку. Она провела под дождем около суток. Пса заметили автовладельцы, они сообщили волонтерам о находке. Позднее собаке нашли постоянный дом.

Диана Жиленкова