Россияне Серегина и Ивлиев заняли третье место на этапе Кубка мира по шорт-треку

Российские спортсмены Елена Серегина и Константин Ивлиев заняли третье место в забегах на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку, проходящем в Дортрехте в Нидерландах. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Оба получили бронзовые медали. Серегина преодолела дистанцию в забеге среди женщин за 42,792 секунды, Ивлиев в мужском забеге — за 41,728 секунды. Первое и второе место у женщин заняли канадка Ким Бутен и итальянка Арианна Фонтана соответственно, у мужчин — китаец У Дацзин и канадец Стивен Дюбуа.

Шорт-трек — это вид конькобежного спорта, в котором на дистанции спортсмены бегут одновременно по овальной ледовой дорожке длиной 111,12 м.

Сегодня также стало известно о победе российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалаповв на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.



Дарья Акимова