В Кузбассе планируют восстановить шахту «Листвяжная», где погиб 51 человек

Власти Кузбасса рассчитывают, что шахту «Листвяжная», где произошел выброс метана и погиб 51 человек, восстановят и она возобновит работу после ликвидации последствий ЧС и завершения поисковой операции. Об этом журналистам сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По его словам, все выжившие работники шахты хотят, чтобы она продолжала работать, пишет ТАСС.

Поисковая операция может продлиться до нескольких недель. Сейчас ведется поиск погибших.

Сегодня одного из горноспасателей нашли живым. Его госпитализировали.

Татьяна Леухина