В Казани посадили застройщика снесенного таунхауса

Фото: «Реальное время»

К 4,5 года колонии общего режима приговорил сегодня Приволжский райсуд Казани бывшего инженера казанского «Унистроя» и главу дирекции «Мосинжпроекта» Айрата Багабиева. Он был признан виновным в мошенничестве и взят под стражу в зале суда, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре Приволжского района.



Напомним, Багабиев обвинялся в мошенническом хищении 10 млн рублей у покупателей квартир в казанском таунхаусе на улице Гривской, снесенном по решению суда в 2016 году.

В прениях гособвинитель по делу Гузель Ишмуратова просила для него 6 лет колонии общего режима.

Вину в преступлениях подсудимый не признавал, его адвокат на старте процесса настаивал на отсутствии умысла и желания обмануть покупателей. Поскольку документы на объект перед регистрацией сделок купли-продажи в 2012 году проходили проверку в БТИ и Росреестре, а иск исполкома Казани о признании дома незаконной постройкой был подан только в 2014 году.

Потерпевшие, в свою очередь, рассказывали: суд по сносу Багабиев игнорировал, мер по возврату средств не принимал, в 2019-м был объявлен в федеральный розыск, а в марте 2020-го задержан.

Детали дела — в материале «Реального времени».