В Марий Эл произошло ДТП — есть погибшие, также пострадали дети

В Юринском районе Республики Марий Эл произошло ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и Renault. Об этом сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110. Вместе с ними ехали трое детей — их отправили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все детали аварии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Татарстане случилось ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Легковой автомобиль Renault вылетел с дороги и врезался в припаркованные автомобили и один из них отбросило прямо на ребенка.

Диана Жиленкова