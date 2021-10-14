Житель Татарстана подозревается в покушении на убийство

31-летний житель Казани подозревается в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

По версии следствия, в понедельник подозреваемый по телефону пригласил на встречу женщину, с которой не виделся несколько лет. Звонок произошел под предлогом просьбы о помощи. На следующий день мужчина с пятью ножами приехал к ней в поселок Вознесение. На улице он повалил ее и несколько раз ударил ножом в лицо и голову. После того как потерпевшая начала кричать, злоумышленник скрылся. Позже женщине оказали медицинскую помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительным данным, инцидент случился из-за отказа женщины отвечать на знаки внимания. Выяснилось, что мужчина стоит на учете у психиатра, сейчас он помещен в стационар.

На прошлой неделе в Казани завели уголовное дело о покушении на убийство после того, как неизвестный толкнул мужчину под колеса автомобиля.



Диана Жиленкова