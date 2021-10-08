В Казани завели уголовное дело после того, как неизвестный толкнул мужчину под колеса авто

Следком Татарстана возбудил уголовное дело о покушении на убийство после публикации в СМИ новости о том, что в Казани неизвестный вытолкнул на проезжую часть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, вечером 5 октября на тротуаре на улице Тукая неустановленное лицо толкнуло 27-летнего мужчину на проезжую часть, где он попал под колеса Skoda Rapid. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственные органы проводили проверку, по факту которой возбудили уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности злоумышленника.

На прошлой неделе в Казани в отношении 28-летнего мужчины, который дважды протаранил машину автоинспекторов, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.



Татьяна Леухина