В Казани завели уголовное дело после того, как неизвестный толкнул мужчину под колеса авто
Следком Татарстана возбудил уголовное дело о покушении на убийство после публикации в СМИ новости о том, что в Казани неизвестный вытолкнул на проезжую часть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, вечером 5 октября на тротуаре на улице Тукая неустановленное лицо толкнуло 27-летнего мужчину на проезжую часть, где он попал под колеса Skoda Rapid. Сейчас пострадавший госпитализирован.
Следственные органы проводили проверку, по факту которой возбудили уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности злоумышленника.
На прошлой неделе в Казани в отношении 28-летнего мужчины, который дважды протаранил машину автоинспекторов, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.
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