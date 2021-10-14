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Пермского стрелка арестовали прямо в больнице на два месяца

13:58, 14.10.2021
Пермского стрелка арестовали прямо в больнице на два месяца
Фото: скриншот видео/соцсети

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова арестовали прямо в больнице на два месяца. В медучреждение приехал судья Дзержинского районного суда, чтобы огласить избранную меру пресечения.

Заседание началось в полдень, Бекмансуров полностью признал вину, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: Максим Платонов

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что устроившему массовую стрельбу в пермском вузе предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве.

Трагедия произошла 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Стрелку намерены провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Диана Жиленкова
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