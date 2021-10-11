Новости спорта

21:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Словении

20:43, 11.10.2021

Сегодня в Мариборе состоится футбольный матч между сборными Словении и России в рамках отбора на первенство мира 2022 года. Игра начнется в 21:45 мск.

Стартовый состав сборной России: Матвей Сафонов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов.

Капитаном сборной России сегодня будет Алексей Сутормин.

Запасные: Гильерме Маринато, Андрей Лунев, Сергей Терехов, Арсен Адамов, Максим Осипенко, Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Даниил Глебов, Рифат Жемалетдинов, Александр Ерохин, Арсен Захарян, Антон Заболотный.

Алексей Нечаев
СпортФутболОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также