Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Словении
Сегодня в Мариборе состоится футбольный матч между сборными Словении и России в рамках отбора на первенство мира 2022 года. Игра начнется в 21:45 мск.
Стартовый состав сборной России: Матвей Сафонов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов.
Капитаном сборной России сегодня будет Алексей Сутормин.
Запасные: Гильерме Маринато, Андрей Лунев, Сергей Терехов, Арсен Адамов, Максим Осипенко, Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Даниил Глебов, Рифат Жемалетдинов, Александр Ерохин, Арсен Захарян, Антон Заболотный.
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