У КФУ появился свой гимн на двух языках

У Казанского федерального университета появился свой корпоративный гимн. Положение о нем утвердили на заседании Ученого совета КФУ.

Идея создания гимна КФУ появилась давно, в 1990-е годы. Текст гимна попросили написать поэта Рената Хариса, музыку создал композитор Эльмир Низамов, рассказал советник при ректорате КФУ Рияз Минзарипов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оригинальный текст гимна написали на татарском языке. Перевод на русский выполнил поэт, прозаик, переводчик татарской прозы и поэзии Наиль Ишмухаметов. Гимн будет исполняться на татарском и русском языках.

Процесс его написания начался в 2020 году перед карантином. Работа продолжалась в течение 3-4 месяцев. К маю 2020 года гимн был уже готов. Окончательный вариант гимна записали солисты Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, сообщается на сайте КФУ.

В конце сентября сообщалось, что в КФУ появится памятник писателю, общественному деятелю и первому студенту Казанского императорского университета Сергею Аксакову.

