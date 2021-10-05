У КФУ появился свой гимн на двух языках
У Казанского федерального университета появился свой корпоративный гимн. Положение о нем утвердили на заседании Ученого совета КФУ.
Идея создания гимна КФУ появилась давно, в 1990-е годы. Текст гимна попросили написать поэта Рената Хариса, музыку создал композитор Эльмир Низамов, рассказал советник при ректорате КФУ Рияз Минзарипов.
Оригинальный текст гимна написали на татарском языке. Перевод на русский выполнил поэт, прозаик, переводчик татарской прозы и поэзии Наиль Ишмухаметов. Гимн будет исполняться на татарском и русском языках.
Процесс его написания начался в 2020 году перед карантином. Работа продолжалась в течение 3-4 месяцев. К маю 2020 года гимн был уже готов. Окончательный вариант гимна записали солисты Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, сообщается на сайте КФУ.
В конце сентября сообщалось, что в КФУ появится памятник писателю, общественному деятелю и первому студенту Казанского императорского университета Сергею Аксакову.
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