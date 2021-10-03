Экс-футболисты совершат автопробег по городам Татарстана в поддержку сборной России

Бывшие футболисты Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов совершат автопробег по шести городам Татарстана в поддержку сборной России в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира. Пробег стартует сегодня, 3 октября, в 15.00 у «Ак Барс Арены» в Казани.

Спортсмены побывают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе. В каждом из городов они проведут уроки футбола. Ожидается, что в них примут участие более 1,5 тыс. детей. Футболисты пообщаются с болельщиками и раздадут автографы. В рамках пробега спортсмены проведут матч со спортсменами с особенностями интеллектуального развития.

Автопробег завершится 7 октября, пишет ТАСС.

Напомним, в октябре сборной России предстоит провести два матча в рамках отбора к чемпионату мира — 2022. Восьмого числа российским футболистам будет противостоять в Казани команда Словакии, а три дня спустя в гостях — Словения.



В минувший понедельник тренерский штаб Валерия Карпина определился с составом на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022. В итоговый список вошли два игрока «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников, а также форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

Матч сборной России против Словакии в рамках отбора к чемпионату мира — 2022 пройдет 8 октября. Игра начнется в 21.45 мск.