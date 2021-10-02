Открылось голосование за лучшие стрит-арты в ПФО

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Фестиваль стрит-арта «ФормART-2021» открыл голосование за лучшую работу в Приволжском федеральном округе.



За работы участников жители республики могут отдать свои голоса по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. Для этого в тоновом режиме нужно указать индивидуальный номер участника от 1 до 14. Татарстан представляет проект «Сон» под номером 4.

Победителя определят по результатам голосования, однако будет учитываться и оценка экспертов.

Голосование продлится до 15 октября.

Новый мурал под названием «Сон» появился на фасаде дома по улице Клары Цеткин в Казани в начале сентября. Работу выполнила заинская художница Ляйсан Аюпова в рамках фестиваля стрит-арта «ФормАрт». На выполнение работы у нее ушло 3 дня.

Маргарита Головатенко