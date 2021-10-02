Сегодня в Татарстане небольшой дождь, туман и до +13 градусов
Сегодня, 2 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр по республике.
Местами может пройти небольшой дождь, утром в отдельных районах будет наблюдаться туман. Ветер умеренный северо-западный. Максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов.
В Казани ожидается до +12 градусов, а в Набережных Челнах до +11 градусов.
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