Минтимер Шаймиев поздравил Академию наук Татарстана с 30-летием

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Академия наук Татарстана была создана в 1991 году по инициативе Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Он сегодня приехал поздравить ученых с 30-летием, сообщают новости телеканала «ТНВ».



Вся история отражена в выставке археологических исследований в рамках государственной программы РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Госсоветник осмотрел экспозиции, особое внимание уделив научным трудам и археологическим изысканиям.

Именно в недрах академии создаются стратегии социально-экономического развития Татарстана, разрабатываются технологии развития нефтехимии и экологические проекты. Одно из больших достижений ученых — издание татарской энциклопедии. Академия объединяет сотни знаменитых ученых России и зарубежья. Ее члены — представители ведущих мировых вузов.

«Академия наук Татарстана вносит значительный вклад в общественно-политическое развитие республики и в формирование современной научно-образовательной политики республики. Кроме того, ее деятельность объединяет татар, проживающих за пределами Татарстана», — подчеркнул Шаймиев.

Перед учеными сейчас стоят новые вызовы. Один из них — развитие полилингвального образования и воспитание конкурентоспособного поколения татарстанцев.

Маргарита Головатенко