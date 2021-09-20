Mash: в Пермском университете, где открыли стрельбу, не сработала тревога

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В Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября студент открыл стрельбу, не сработала тревога, сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что не было сделано никаких объявлений по местному радио.

Студенты сообщили, что проход на КПП — свободный, поэтому пройти любому человеку не составит труда. Предполагается, что охранник был убит стрелком одним из первых.

Telegram-канал 112 уточняет, что охранник был застрелен при попытке оказать стрелку сопротивление, когда тот заходил в университет.

Стрельбу студент открыл еще на улице.

Сотрудники частной охранной организации «Арсенал-Регион», которые охраняли здание университета, сообщили изданию Baza, что после атаки они сразу набрали экстренные службы и скорую помощь, но там никто не брал трубку.

Число погибших при стрельбе в университете в Перми выросло до восьми. Количество пострадавших, по данным СК, также возросло — до 19 человек.

Маргарита Головатенко