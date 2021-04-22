Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на улице Рихарда Зорге провалился асфальт

22:42, 22.04.2021
В Казани на улице Рихарда Зорге провалился асфальт
Фото: vk.com/region_kazan116

В Казани на улице Рихарда Зорге провалился асфальт. Очевидцы сняли видео и выложили его в популярную группу в социальной сети.

Сначала люди сами закрыли яму ветками, потом ее оградили дорожные рабочие. На месте инцидента появились предупреждающие дорожные знаки.

Ранее в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ. Грузовик проломил бетонную плиту, предположительно, из-за перегруза.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также