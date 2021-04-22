В Казани на улице Рихарда Зорге провалился асфальт

В Казани на улице Рихарда Зорге провалился асфальт. Очевидцы сняли видео и выложили его в популярную группу в социальной сети.

Сначала люди сами закрыли яму ветками, потом ее оградили дорожные рабочие. На месте инцидента появились предупреждающие дорожные знаки.

Ранее в Казани на Кремлевской набережной провалился КАМАЗ. Грузовик проломил бетонную плиту, предположительно, из-за перегруза.





Алексей Нечаев