Жительницу Казани обвинили в убийстве сожителя и краже колбасы

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела против 32-летней жительницы Казани — ее обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в этом году 23 марта женщина с 24-летним сожителем зашли в продовольственный магазин на улице Родины и похитили четыре докторских колбасы на общую сумму в размере 700 рублей. Колбасу они продали прохожей.

Вечером 27 июня женщина и сожитель распивали спиртное в квартире на улице Зорге. Тогда на почве ревности они поругались, дошло до драки. Женщина нанесли мужчине два ножевых ранения, в том числе в грудную клетку. Потерпевший отобрал у нее нож, после чего они помирились и легли спать. Когда женщина проснулась, обнаружила, что сожитель скончался.

Причастность к преступлению обвиняемая признала частично. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд с для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко