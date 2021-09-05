«Талибан»* заявил о запрете стрельбы в воздух на территории Афганистана

Движение «Талибан»* опубликовало руководство по запрету стрельбы в воздух на всей территории Афганистана. Оно предназначается для местных администраций и военных, сообщает ТАСС.



В руководстве сказано, что стрельба приводит к ранениям и гибели людей. Поэтому ответственные лица должны арестовывать и лишать оружия стрелявших в воздух.

Для выявления нарушителей начальникам полиции Кабула и провинций велено принять меры.

В Кабуле в результате стрельбы в воздух погибли по меньшей мере 17 человек, 41 — ранен. Накануне сообщалось, что в нескольких инцидентах во время стрельбы в воздух боевиками движения «Талибан»* при праздновании захвата провинции Панджшер погибли семь человек, пострадали четверо. Представители национального сопротивления в регионе опровергали информацию об установлении талибами контроля над провинцией.

Радикалы после сообщений о выстрелах заявили, что боевиков, стреляющих в воздух в городах, будут привлекать к ответственности.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

Маргарита Головатенко