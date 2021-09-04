Четыре человека погибли и семь пострадали при выстрелах в воздух в Афганистане

В нескольких инцидентах при выстрелах в воздух боевиками движения «Талибан»* при праздновании захвата провинции Панджшер погибли семь человек, пострадали четверо, сообщает «РИА Новости».



Инцидент произошел 3 сентября, когда талибы стали стрелять в воздух, празднуя захват. После сообщений о «салюте» из огнестрельного оружия в «Талибане»* заявили, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.

*Запрещенная в России террористическая организация

Маргарита Головатенко