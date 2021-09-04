В Казани Следком просит ареста признавшегося в убийстве стрелка

Фото: «Реальное время»

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство о мере пресечения для 36-летнего Марата Низамова, задержанного 2 сентября после убийства бизнесмена в доме на улице Минской. Следователь по особо важным делам следственного отдела по Советскому району Арсен Мамаев просил заключить его под стражу, передает журналист «Реального времени».



Низамова подозревают в убийстве 41-летнего Рафаэля Дускаева. Обвинение ему пока не предъявлено. Интересы задержанного на процессе представляет адвокат Борис Савельев.

Ранее Низамов признался, что в день этого тяжкого преступления хотел провернуть другое — рассчитаться с Дускаевым за недвижимость не 6 млн рублей, а «куклой» с купюрами в долларах и евро от «банка приколов». Когда продавец уличил его в обмане — выстрелил ему в голову из ружья «Сайга» на выходе из лифта, оттащил тело на лестницу между 14-м и 15-м этажами и скрылся на белом автомобиле «Лада Ларгус». Задержали его уже на отцовской иномарке в районе ТЦ «Южный».

В распоряжении следователей оказался договор купли-продажи, которые стрелок и его жертва оформляли тем утром в МФЦ. Согласно ему, Низамов приобретал у Дускаева участок за 2 млн рублей и еще один участок с цехом по выделке шкур за 4 млн рублей. После расчета планировалось передать документы на регистрацию.



На сделку Низамов пришел с собранным и готовым к стрельбе ружьем.

Задержанный представился суду отцом двоих детей и пожаловался, что иногда его мучают головные боли. По ходатайству защиты к материалам дела приобщили материалы недавнего обследования Низамова на МРТ.