Оборот розничной торговли в Татарстане в январе-мае 2021 года составил 421 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

За первые пять месяцев 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 421 млрд рублей. По этому показателю республика стала лидером в ПФО и заняла 7 место среди регионов России.

Непродовольственных товаров в Татарстане в январе-мае этого года реализовали на общую сумму 239 млрд рублей. На эту категорию приходится 56,8% от общего объема проданного в республике за этот период.

Пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий в Татарстане за первые пять месяцев продали на 182 млрд рублей. Это 43,3% от общего объема, следует из пресс-выпуска Татарстанстата ко Дню работника торговли.

Оборот розничной торговли на душу населения в республике в январе-мае 2021 года составил 107,9 тыс. рублей. По этому показателю Татарстан занял 1 место среди регионов ПФО.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, за пять месяцев года ВРП республики составил 102,3% к прошлому году. Индекс промышленного производства — 104,3%. Объем строительных работ вырос на 102,4%, розничный товарооборот — 110,1%.

Татьяна Демина