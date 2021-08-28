В Казани произошло ДТП — женщина на автомобиле Lada насмерть сбила пешехода

Фото: Максим Платонов

В Казани вчера в 21.30 произошло ДТП — 23-летняя водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел на Горьковском шоссе напротив ЛЭП №051475. Девушка совершила наезд на 39-летнего пешехода — он переходил дорогу в неположенном месте.



В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 27 августа, в Казани зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: четыре наезда на пешехода и одно столкновение.

Алексей Нечаев