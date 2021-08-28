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В Казани произошло ДТП — женщина на автомобиле Lada насмерть сбила пешехода

14:12, 28.08.2021
В Казани произошло ДТП — женщина на автомобиле Lada насмерть сбила пешехода
Фото: Максим Платонов

В Казани вчера в 21.30 произошло ДТП — 23-летняя водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел на Горьковском шоссе напротив ЛЭП №051475. Девушка совершила наезд на 39-летнего пешехода — он переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 27 августа, в Казани зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: четыре наезда на пешехода и одно столкновение.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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