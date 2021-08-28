В Казани в пятницу произошло смертельное ДТП

В пятницу, 27 августа, в Казани зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: четыре наезда на пешехода и одно столкновение. В одной из аварий погиб человек.

Еще 129 ДТП, случившихся в Казани в пятницу, повлекли за собой материальный ущерб. Также Госавтоинспекции удалось пресечь 25 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

За прошедшие сутки задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и шесть автомобилистов не имеющих права управления. Кроме того, в отделы полиции доставили четырех человек по подозрению в совершении преступлений, сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Казани.

Напомним, в четверг, 26 августа, произошло четыре ДТП с пострадавшими — один наезд на пешехода и три столкновения. Еще 96 аварий привели к причинению материального ущерба.



Татьяна Демина