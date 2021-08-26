ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы у аэропорта Кабула

«Исламское государство»* (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы, прогремевшие 26 августа у аэропорта Кабула. Об этом сообщило AFP News Agency со ссылкой на заявление группировки.

Этим вечером у северного входа в аэропорт Кабула прогремели взрывы — их устроили террористы-смертники. После них на месте происшествия началась стрельба.



Талибы** заявляли, что взрыв у аэропорта Кабула устроили террористы. Министр информации «Талибана»** Забихулла Муджахид предупреждал, что существует «небольшая и неконкретная» угроза, что ИГ* устроит теракт в этом месте. Точной информации о том, кто устроил взрыв, у новых властей Афганистана пока нет.



«Талибан»** (запрещено в РФ) после взрывов заявил, что «решительно осуждает взрывы» у аэропорта Кабула. Его официальный представитель Забихулла Муджахид обратил внимание, что в месте инцидента ответственность за безопасность несет США.



По последним данным, в результате атаки у аэропорта Кабула погибли 11 американских морпехов и один военный врач, дети и другие лица. Многие получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.



** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.



Татьяна Демина