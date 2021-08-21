«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка чемпионов

«Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» (5:4) в матче третьего тура Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

Уфимцы открыли счет уже на 19-й секунде встречи, когда передачу Шмелева замкнул Хартикайнен. Казанцы отыгрались спустя 2 минуты благодаря точному броску Кэмпфера в большинстве. На перерыв команды отправились со счетом 1:2 в пользу «Салавата». Уфимцы воспользовались ошибкой Адамчука, и после красивой комбинации Цулыгин вновь вывел гостей вперед.

Во втором периоде казанцы забили 3 шайбы, на что «Салават» ответил лишь голом Хартикайнена. У «барсов» на этот раз забивали Кагарлицкий, Воронков и Уил, причем хозяева льда снова отыгрывались в счете.

Заключительная треть матча выдалась напряженной. Вначале Бровкин довел преимущество «Ак Барса» до двух шайб, а потом Шмелев добавил к своим двум результативным ассистам голевой выстрел. За оставшееся время уфимцы еще раз забросили гол, но арбитры его не засчитали.

Благодаря этой победе «Ак Барс» вышел в финал Кубка чемпионов, где сыграет с петербургским СКА. В матче за третье место на турнире встретятся «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

0:1 Хартикайнен (Шмелев, 00:19)

1:1 Кэмпфер (Галимов, 02:24)

1:2 Цулыгин (Пустозеров, Башкиров, 15:15)

2:2 Кагарлицкий (Галимов, 24:10)

2:3 Хартикайнен (Шмелев, Лисовец, 30:04)

3:3 Воронков (31:19)

4:3 Уил (Панюков, Лямкин, 36:12)

5:3 Бровкин (40:51)

5:4 Шмелев (Кадейкин, Воробьев,47:23)