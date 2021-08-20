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В субботу в Казани пройдут очередные специальные сельскохозяйственные ярмарки

22:35, 20.08.2021
В субботу в Казани пройдут очередные специальные сельскохозяйственные ярмарки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу, 21 августа в Казани пройдут очередные специальные сельскохозяйственные ярмарки. Купить фермерскую продукцию по низким ценам можно будет на пяти площадках.

Специальные ярмарки приступят к обслуживанию посетителей с 06:00. Купить овощи, фрукты и другую фермерскую продукцию казанцы смогут по следующим адресам:

  • Авиастроительный район — ул.Дементьева, возле дома №7;
  • Кировский район — ул.Батыршина, возле дома №20;
  • Ново-Савиновский район — ул.Академика Лаврентьева, возле дома №10;
  • Приволжский район — ул.Ю.Фучика, возле дома №72;
  • Советский район — ул.Липатова, 7.
Фото: Максим Платонов (архив)

Первая специальные ярмарки в Казани прошла 7 августа. Торговля в таком формате продлится до 11 сентября. Затем в городе начнут работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан
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