В субботу в Казани пройдут очередные специальные сельскохозяйственные ярмарки

В субботу, 21 августа в Казани пройдут очередные специальные сельскохозяйственные ярмарки. Купить фермерскую продукцию по низким ценам можно будет на пяти площадках.

Специальные ярмарки приступят к обслуживанию посетителей с 06:00. Купить овощи, фрукты и другую фермерскую продукцию казанцы смогут по следующим адресам:

Авиастроительный район — ул.Дементьева, возле дома №7;

Кировский район — ул.Батыршина, возле дома №20;

Ново-Савиновский район — ул.Академика Лаврентьева, возле дома №10;

Приволжский район — ул.Ю.Фучика, возле дома №72;

Советский район — ул.Липатова, 7.

Фото: Максим Платонов (архив)

Первая специальные ярмарки в Казани прошла 7 августа. Торговля в таком формате продлится до 11 сентября. Затем в городе начнут работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Татьяна Демина