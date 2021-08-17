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Происшествия

Соцсети: в Бугульминском районе РТ загорелся лес

12:59, 17.08.2021

В Бугульминском районе возле села Новое Сумароково загорелся лес. Об этом сообщается в telegram-канале «В Татарстане поймут».

«Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ. По данным канала, возле леса находятся нефтяные качалки и железная дорога.

Ранее пожары охватили Башкирию. По данным МЧС, там зарегистрировали 25 лесных пожаров общей площадью 3 524,55 га. В воскресенье в Абзелиловском районе Башкирии из-за природного пожара эвакуировали более 800 человек из детского лагеря.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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