Количество пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже увеличилось до 12
Количество пострадавших при взрыве автобуса в центре Воронежа увеличилось, по предварительным данным, до 12. Об этом сообщили в городской станции скорой помощи, пишет ТАСС.
Инцидент произошел в центре Воронежа. Автобус ПАЗ сгорел полностью. По некоторым данным, причиной взрыва автобуса в Воронеже стала неисправность газового оборудования.
Как сообщает telegram-канал Baza, водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. На место прибыли эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ.
Вице-губернатор региона Сергей Соколов отметил, что на данный момент версия о теракте не рассматривается, пишет «Интерфакс».
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