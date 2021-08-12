Количество пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже увеличилось до 12

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Количество пострадавших при взрыве автобуса в центре Воронежа увеличилось, по предварительным данным, до 12. Об этом сообщили в городской станции скорой помощи, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в центре Воронежа. Автобус ПАЗ сгорел полностью. По некоторым данным, причиной взрыва автобуса в Воронеже стала неисправность газового оборудования.

Как сообщает telegram-канал Baza, водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. На место прибыли эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ.

Вице-губернатор региона Сергей Соколов отметил, что на данный момент версия о теракте не рассматривается, пишет «Интерфакс».

