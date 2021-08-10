В Нижнекамске продолжается вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» во дворах
В Нижнекамске завтра, 11 августа, мобильный пункт вакцинации будет работать во дворе проспекта Химиков, 57. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
В мобильном пункте нижнекамцы могут сделать прививку «Спутником V» или «Спутником Лайт». Горожанам доступны сразу два компонента первого препарата.
Сделать прививку может любой желающий без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Работать выездной пункт будет с 16.00 до 19.00.
На прошлой неделе в Нижнекамске выездной пункт вакцинации работал во дворе дома 2а на улице Менделеева.
Вакцинацию от коронавируса во дворах домов в Татарстане начали проводить во второй половине июня. Первыми возможность пройти процедуру в таком формате получили жители дома 85 по улице Декабристов в Казани. В июле замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отмечал , что в республике и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах. По его словам, так пожилые люди начинают чаще прививаться от COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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