В Нижнекамске продолжается вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» во дворах

В Нижнекамске завтра, 11 августа, мобильный пункт вакцинации будет работать во дворе проспекта Химиков, 57. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В мобильном пункте нижнекамцы могут сделать прививку «Спутником V» или «Спутником Лайт». Горожанам доступны сразу два компонента первого препарата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сделать прививку может любой желающий без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Работать выездной пункт будет с 16.00 до 19.00.



На прошлой неделе в Нижнекамске выездной пункт вакцинации работал во дворе дома 2а на улице Менделеева.



Вакцинацию от коронавируса во дворах домов в Татарстане начали проводить во второй половине июня. Первыми возможность пройти процедуру в таком формате получили жители дома 85 по улице Декабристов в Казани. В июле замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отмечал , что в республике и дальше планируют проводить вакцинацию от коронавируса во дворах. По его словам, так пожилые люди начинают чаще прививаться от COVID-19.