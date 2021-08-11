В Минздраве сообщили, что вакцинироваться от COVID-19 лучше летом

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прививку от коронавируса лучше всего пройти летом. В этот период условия для вакцинации самые благоприятные, обратил внимание он.

Мурашко заявил, что прививку от COVID-19 необходимо сделать своевременно и не откладывать ее на потом. По его словам, россияне в последние месяцы стали чаще прибегать к профилактическим мероприятиям, в том числе в отношении коронавируса.

Глава российского Минздрава отметил, что медучреждения по-прежнему испытывают большую нагрузку, а у их сотрудников накопилась усталость. Он напомнил, что в стране некоторые медорганизации перепрофилировали в COVID-госпитали, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Безусловно хочется вернуться к своей обычной, нормальной работе, спасать жизни людей не только от COVID-19, но и профилактировать и лечить те тяжелые заболевания неинфекционного профиля, которые никуда не отступили, — заключил Мурашко.

По данным на 6 августа, в России прививку от коронавируса сделали более 39 млн человек. Из этого числа второй компонент вакцины от COVID-19 получили 30 млн россиян.



Татьяна Демина