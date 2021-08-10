Вирусолог: охват вакцинацией от коронавируса пока не дает возможности контролировать эпидемию

Повторный рост заболеваемости коронавирусом может произойти в середине или в конце сентября, когда многие граждане вернутся из отпусков. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».



— Когда все вернутся к нам обратно, так как огромная прослойка сейчас сохраняется непровакцинированной, которая потеряла иммунитет после первых заболеваний... Очень хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась, но я боюсь, что так не будет в дальнейшем, — цитирует его ТАСС.

Тимаков также высказал недовольство текущими темпами вакцинации от коронавируса в России. По его словам, охват вакцинацией пока не дает возможности контролировать эпидемию.

Недавно Тимаков заявлял, что всплеск заболеваемости может произойти из-за того, что сейчас в стране распространяется штамм дельта-плюс и он более заразный по сравнению с исходником. При этом люди не стремятся сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет COVID-19.