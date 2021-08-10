В Германии в октябре перестанут бесплатно тестировать на COVID-19

Фото: Максим Платонов

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию перестанут быть бесплатными в ФРГ с 11 октября, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет RT.

Отмечается, что исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, например, по состоянию здоровья. В городах Германии есть тысячи пунктов, где можно бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19. За 15 минут результат теста приходит на электронную почту.

В Татарстане сумма штрафов, выписанных лицам, вернувшимся из-за рубежа и не разместившим на портале госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста на коронавирус в установленные сроки, достигла 4 000 750 рублей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Алексей Нечаев