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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

18:11, 10.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От коронавируса скончались: мужчина 1959 года рождения, две женщины 1943 и 1977 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за весь период зарегистрировали 640 случаев смерти от коронавируса.

В республике за последние сутки зарегистрировали 49 заболевших COVID-19. Общее число заболевших достигло 24 436.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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