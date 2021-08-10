В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
От коронавируса скончались: мужчина 1959 года рождения, две женщины 1943 и 1977 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период зарегистрировали 640 случаев смерти от коронавируса.
В республике за последние сутки зарегистрировали 49 заболевших COVID-19. Общее число заболевших достигло 24 436.
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