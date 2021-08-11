В Роспотребнадзоре РФ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В Роспотребназдоре оценивают ситуацию с коронавирусом в России как стабильную, но напряженную. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — приводит ее слова «РИА Новости».

Спикер отметила, что данные о заболевших динамичны, но в целом по стране можно говорить о снижение еженедельных темпов прироста заразившихся.

За прошлые сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 729 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 6 491 288 человек, а выздоровевших — до 5 788 710 человек.

Ольга Плешкова