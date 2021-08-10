Дмитрий Квартальнов: «Настораживает, что за две игры мы пропустили семь шайб и забили лишь одну»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил выступление своей команды на предсезонном турнире Мемориал имени Ромазана и рассказал, какая тенденция его особо настораживает в нынешнем межсезонье.

«Настораживает, что за два матча мы пропустили семь голов и забили лишь один. Это неприятный момент, но мы будем работать и корректировать. Специально не брали на турнире выходной день, а следующие 2 дня у нас две игры. Нам надо поискать, посмотреть...»

Также специалист не захотел оценивать игру нового вратаря команды Игоря Бобкова. Он считает, что слабо в Магнитогорске выступает вся команда, но все же пообещал выпустить на следующий поединок с «Амуром» молодого вратаря, Артура Ахтямова.



«Билялов приступит к тренировкам с момента нашего возвращения в Казань. Завтра в воротах сыграет молодой парень.

Как оцениваю игру Бобкова? Мы в целом все играем слабо. Защитники с вратарем пропустили семь. У нападения — один гол. Есть над чем думать и работать. Завтра еще одна игра с утренней тренировкой, а послезавтра — дневная игра. Сейчас будем ставить молодежь, — сказал Квартальнов.

«Ак Барс» сыграл два матчах на Мемориале Ромазана и дважды уступил. Казанцы проиграли в дебютном поединке «Сибири» (0:3) а накануне проиграли хозяевам турнира, магнитогорскому «Металлургу» (1:4).