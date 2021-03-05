В Казани на станции метро «Козья слобода» прорвало трубу

Сегодня утром в кассовом зале станции метро «Козья слобода» в Казани прорвало трубу, но ее оперативно перекрыли и аварию устранили. В пешеходном переходе уже откачали воду, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Там уточнили, что на работу метрополитена и безопасное движение поездов это не повлияло. На данный момент станция работает в штатном режиме.



Напомним, в течение февраля в Казани произошел ряд крупных аварий в системе городского водоснабжения, которые приводили к масштабным отключениям воды в жилых домах. В эти же дни происходили крупные аварии и за пределами Казани: так, прорыв трубы в Чистополе оставил без воды больше 30 тысяч человек, а в Челнах из-за прорыва трубы без водоснабжения остался детский сад.