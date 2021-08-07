Годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнен на 60%

В Татарстане на сегодняшний день построено 1,59 млн кв. м жилья, что составляет более 103% к уровню прошлого года. Годовой план по строительству жилья выполнен на 60%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.



Площадь сданных многоквартирных домов составила 531 тыс. кв. м жилья, то есть 42% от плана. Около 50% от годового плана — коммерческое жилье. Из строящихся 87 жилых объектов в высокой стадии готовности находятся 48 домов, 22 — в средней стадии (30—70%), менее чем на треть готовы 17 домов (до 30%).

По программе социальной ипотеки в Татарстане построили 86 домов площадью 107 тысяч кв. м. До конца года нужно построить 161 соципотечный дом на 280 тыс. кв. м. К сдаче близки еще 42 дома.

Быстрее всего в республике строится ИЖС. На сегодня готовы 7 099 домов, показатели выполнены на 85%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по итогам первых шести месяцев 2021 года в эксплуатацию ввели 1 359,5 тыс. кв. метров зданий и сооружений. Это на 0,4% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

Маргарита Головатенко