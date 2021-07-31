В Татарстане в январе-июне 2021 года ввели в эксплуатацию 1359,5 тыс. кв. метров зданий и сооружений

В Татарстане по итогам первых шести месяцев 2021 года в эксплуатацию ввели 1359,5 тыс. кв. метров зданий и сооружений. Это на 0,4% больше, чем за январь-июнь прошло года.

В это число входят площадь, построенные предприятиями и организациями всех форм собственности и гражданами за счет личных и привлеченных средств. Учтены и жилые дома, построенные населением на земельных участках, предназначенных для садоводческой деятельности, сообщает Татарстанстат.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2021 году в республике планируют ввести в эксплуатацию 2,670 млн кв. м жилья. По состоянию на конец мая в Татарстане построили 1,158 млн. кв. метров, или 43% от плана.

Татьяна Демина