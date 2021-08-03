Посетители кафе в Татарстане устроили массовую драку с поножовщиной

Прошлой ночью в кафе Заинска произошла массовая драка, колото-резаные ранения получили двое мужчин.



Поздней ночью 1 августа между посетителями кафе возник конфликт, который перерос в драку. Сперва посетители стали кидать друг в друга стулья, а затем в ход пошли ножи.

В ходе драки двое мужчин 26 и 32 лет получили колото-резаные ранения, их доставили в больницу. Еще полицейские установили одного из подозреваемых. Им оказался молодой человек 18 лет, его задержали и доставили в полицию, согласно информации МВД по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщает «РИА Новости».

В конце июня произошла массовая драка в центре Казани, у мечети на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала. В побоище участвовало порядка 10—15 человек. На следующий день большинство участников драки задержали.

Маргарита Головатенко