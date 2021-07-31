Новости происшествий

21:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Дело экс-главы Ростехнадзора Поволжья уходит в суд

20:12, 31.07.2021
Дело экс-главы Ростехнадзора Поволжья уходит в суд
Фото: "Реальное время"

В ближайшее время дело признавшегося в помехах бизнесу Бориса Петрова будет направлено в суд. Обвинительное заключение ему подписал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков, сообщил близкий к надзорному ведомству источник «Реального времени».

Информацию об окончании расследования сегодня подтвердила пресс-служба Следкома по РТ.

Нафиков отменил вынесенный ранее отказ своего заместителя, который вынес постановление о возврате материалов дела в Следственный комитет для дополнительного расследования.

Напомним, в окончательном обвинении бывшего начальника Приволжского управления Ростехнадзора взятка 1,48 млн рублей за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах больше не фигурирует. Его действия квалифицированы следствием как злоупотребление полномочиями и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Вину на предварительном следствии Петров признал.

Сама фабула дела не поменялась: силовики полагают, что в 2019 году подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт» на 1,48 млн рублей.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыПромышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также