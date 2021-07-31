Дело экс-главы Ростехнадзора Поволжья уходит в суд
В ближайшее время дело признавшегося в помехах бизнесу Бориса Петрова будет направлено в суд. Обвинительное заключение ему подписал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков, сообщил близкий к надзорному ведомству источник «Реального времени».
Информацию об окончании расследования сегодня подтвердила пресс-служба Следкома по РТ.
Нафиков отменил вынесенный ранее отказ своего заместителя, который вынес постановление о возврате материалов дела в Следственный комитет для дополнительного расследования.
Напомним, в окончательном обвинении бывшего начальника Приволжского управления Ростехнадзора взятка 1,48 млн рублей за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах больше не фигурирует. Его действия квалифицированы следствием как злоупотребление полномочиями и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Вину на предварительном следствии Петров признал.
Сама фабула дела не поменялась: силовики полагают, что в 2019 году подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт» на 1,48 млн рублей.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыПромышленность Татарстан
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