Дело экс-главы Ростехнадзора Поволжья уходит в суд

Фото: "Реальное время"

В ближайшее время дело признавшегося в помехах бизнесу Бориса Петрова будет направлено в суд. Обвинительное заключение ему подписал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков, сообщил близкий к надзорному ведомству источник «Реального времени».



Информацию об окончании расследования сегодня подтвердила пресс-служба Следкома по РТ.

Нафиков отменил вынесенный ранее отказ своего заместителя, который вынес постановление о возврате материалов дела в Следственный комитет для дополнительного расследования.

Напомним, в окончательном обвинении бывшего начальника Приволжского управления Ростехнадзора взятка 1,48 млн рублей за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах больше не фигурирует. Его действия квалифицированы следствием как злоупотребление полномочиями и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Вину на предварительном следствии Петров признал.

Сама фабула дела не поменялась: силовики полагают, что в 2019 году подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт» на 1,48 млн рублей.