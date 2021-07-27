В Казани за понедельник задержали 12 пьяных водителей и 10 водителей без прав

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 26 июля задержали 12 пьяных водителей и еще десять, не имеющих прав управления автомобилем.



За понедельник произошло два ДТП с пострадавшими (столкновение и наезд на стоячее ТС) и 62 аварии с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Еще сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков. В отделы полиции доставили четырех граждан по подозрению в преступлениях.

За 25 июля в Казани произошло четыре ДТП с пострадавшими (три столкновения и наезд на пешехода) и 35 с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко